منطقة الإسماعيلية الأزهرية تشارك في مبادرة اليوم العالمي للسرد القرآني (صور)

شهدت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، صباح اليوم السبت، انطلاق فعاليات مبادرة اليوم العالمي للسرد القرآني، التي أطلقتها إدارة شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف.

انطلاق فعاليات المبادرة في الإسماعيلية

شهد انطلاق فعاليات مبادرة “السرد القرآني” الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، حيث انطلقت الفعاليات من معهد الشيخ زايد النموذجي، بالإضافة إلى عدد من المعاهد الأخرى والكتاتيب المنتشرة على مستوى المحافظة.



جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو

وأطلقت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، النسخة العالمية الثانية من مبادرة "اليوم العالمي للسرد القرآني"، وهو اليوم الذي خصصه الأزهر الشريف للسرد القرآني، الذي يقام اليوم السبت 30 أغسطس، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ليكون احتفالًا عالميًا بتلاوة القرآن الكريم.



مكاتب التحفيظ ومجمع البحوث وجامعة الأزهر يشاركون في اليوم العالمي للسرد القرآني

وتشارك العديد من الجهات داخل مصر وخارجها في مبادرة اليوم العالمي للسرد القرآني، أبرزها: مكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، المعاهد الأزهرية الحكومية: (202) مقرًا، المعاهد الأزهرية الخاصة: (66) معهدًا في (9) محافظات، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف داخل مصر وخارجها، مجمع البحوث الإسلامية (مناطق وعظ الأزهر)، مدينة البعوث الإسلامية، جامعة الأزهر الشريف، الإدارة العامة لرياض الأطفال، مؤسسات ومراكز إسلامية على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشاركة الإفراد داخل مصر وخارجها.

جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو

كما تشارك المعاهد الأزهرية في عدد من دول العالم خارج مصر، أبرزها: إندونيسيا، نيجيريا، أوغندا، الصومال، العراق، جنوب إفريقيا، تشاد، النيجر، تنزانيا.

يُذكر أن عدد المشاركين الذين سجلوا أسمائهم في السرد حتى تاريخه ٨٥.٧٨٤ مشتركًا، من داخل مصر وخارجها





يوم السرد القرآني

تأتي النسخة العالمية هذا العام استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته المبادرة في عامها الأول، في سرد القرآن كاملًا في جلسة واحدة، في حدث تاريخي شهدته مصر، وفي هذا العام، تتسع المشاركة لتشمل مشاركين من دول مختلفة حول العالم، مما يجعل صوت الترتيل القرآني يملأ العالم في وقت واحد.

ودعت الإدارة العامة لشئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية، جميع طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن، والأفراد داخل مصر وخارجها للمشاركة في هذا المبادرة المباركة، والتي تستهدف إحياء عظمة القرآن في النفوس، وتدريب الألسنة على الترتيل، وربط القلوب بكلام الله سبحانه وتعالى.

