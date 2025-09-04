الخميس 04 سبتمبر 2025
بطل تحدي التوحد يبهر لجنة التحكيم في مسابقة دولة التلاوة بالإسماعيلية (فيديو)

 لم تمنعه إعاقته وإصابته بالتوحد أو المسافة التي قطعها من محافظة بورسعيد إلى الإسماعيلية، لاستكمال حلمه في الحصول على مركز متقدم بمسابقة "دولة التلاوة" والتى استضافتها مديرية الأوقاف بالإسماعيلية. 

ذلك الشاب الفتى صاحب الطلة المضيئة الذى يبلغ من العمر 25 عاما، طالب بالمستوى الثالث بمعهد القراءات من محافظة بورسعيد ويمتلك حنجرة قوية تصيب الأجسام بالقشعريرة من مهابة صوته اقتربت "فيتو" منه للتعرف على قصته. 


 

 

قصة نجاح ملهمة

في البداية يقول أنا أسمي محمد زكريا أبلغ من العمر 25 عاما،  عضو في نقابة القراء جئت للمشاركة في تصفيات المسابقة العالمية "دولة التلاوة" قارئا للقرآن الكريم ومبتهلا، حيث اصطحبتني والدتى من بورسعيد إلى محافظة الإسماعيلية للمشاركة في المسابقة. 
 

مشوار حفظه للقرآن الكريم 

وأضاف زكريا أن إعاقته وإصابته بمرض التوحد لم تمنعه من حفظ القرآن الكريم والذى بدأ مشوار حفظه للقرآن منذ سن 5 سنوات، حيث أتم حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة من خلال سماعه لإذاعة “ القرآن الكريم”.  

أمي شريكة في نجاحى 

كما ارجع الفضل في تفوقه وحفظه للقرآن الكريم إلى والدته التي تلازمه كظله في كل خطوة يخطوها فهى أكثر شخص يؤمن به، وهى من شعرت أنه شخصا مختلفا يمتلك شيئا مميزا.  

وأوضح زكريا إنه يفخر بكونة مشاركًا في مسابقة دولة التلاوة وبخاصة وإنه وجد قامات من قراء الإذاعة والتليفزيون بلجنة الحكم وهم كل من المشايخ "على شميس_ يوسف قاسم حلاوة_ السيد عبد
الكريم" حيث حصل على إعجاب لجنة الحكم عقب التلاوة التى قرأها عليهم وقاموا بالتصفيق لهم. 
 

ولفت زكريا إلى أن مسابقة "دولة التلاوة" تعد من أعظم المسابقات التي أقامتها وزارة الأوقاف وذلك لما لها من أثر كبير في نفوس قراء وحفظه كتاب الله عز وجل، والذين جاءوا من كل المحافظات المصرية للمشاركة فيها أملا في الفوز محبه في القرآن الكريم.  
 

