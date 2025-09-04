طالب فلاديمير زيلينسكي بعد اجتماع "تحالف الراغبين" بباريس من الدول الأوروبية، بزيادة إنتاج الأسلحة بكميات أكبر وسرعة أعلى واشتكى من عجز القدرات الإنتاجية الأوكرانية بسبب نقص الأموال.

زيلينسكي يشكو من ضعف إنتاج الأسلحة في أوروبا



وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اجتماع "تحالف الراغبين" في باريس: "نلاحظ أن خطوط الإنتاج الأوروبية لا تعمل حتى الآن بالكفاءة المطلوبة. يجب أن تكون الكميات أكبر، والسرعة أعلى".



ووفقا له، فإن الإنتاج الأوروبي يحتاج إلى التوسع. وأضاف أن القدرات الإنتاجية الأوكرانية "تعاني من العجز ونقص الأموال".

عقد اجتماع "تحالف الراغبين" في باريس يوم 4 سبتمبر. كما اتصل القادة الأوروبيون وزيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتركزت المحادثات على الضمانات الأمنية التي تستعد الدول الأعضاء في "تحالف الراغبين" لتوفيرها لكييف في إطار تسوية الأزمة الأوكرانية.

