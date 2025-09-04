الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زيلينسكي يشكو من ضعف إنتاج الأسلحة في أوروبا

زيلينسكي، فيتو
طالب فلاديمير زيلينسكي بعد اجتماع "تحالف الراغبين" بباريس من الدول الأوروبية، بزيادة إنتاج الأسلحة بكميات أكبر وسرعة أعلى واشتكى من عجز القدرات الإنتاجية الأوكرانية بسبب نقص الأموال.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اجتماع "تحالف الراغبين" في باريس: "نلاحظ أن خطوط الإنتاج الأوروبية لا تعمل حتى الآن بالكفاءة المطلوبة. يجب أن تكون الكميات أكبر، والسرعة أعلى".

زيلينسكي: لا مؤشرات على رغبة روسيا وقف الحرب


ووفقا له، فإن الإنتاج الأوروبي يحتاج إلى التوسع. وأضاف أن القدرات الإنتاجية الأوكرانية "تعاني من العجز ونقص الأموال".

عقد اجتماع "تحالف الراغبين" في باريس يوم 4 سبتمبر. كما اتصل القادة الأوروبيون وزيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتركزت المحادثات على الضمانات الأمنية التي تستعد الدول الأعضاء في "تحالف الراغبين" لتوفيرها لكييف في إطار تسوية الأزمة الأوكرانية.

زيلينسكي أوروبا باريس

