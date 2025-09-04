الأهلي يفوز على رع بخماسية في الدوري الممتاز للسيدات

حقق الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على نظيره رع، بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، أعلن عن تشكيل الفريق لخوض مباراة رع، التي تقام اليوم الخميس، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي ضد رع

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: نورا خالد وإيمان حسن وأسماء علي وثريا أشرف.

خط الوسط: لولو نصر وحبيبة عصام ونور يوسف وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي وميرسي أتوبرا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسراء السقا ورودينا عبد الرسول وسارة كرد وكاميليا الديب وهنا عثمان وحبيبة عمر ونادين محمد وأشرقت عادل وسارة خالد.

