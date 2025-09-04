الخميس 04 سبتمبر 2025
رياضة

الأهلي يفوز على رع بخماسية في الدوري الممتاز للسيدات

سيدات الأهلي
سيدات الأهلي

 حقق الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على نظيره رع، بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، أعلن عن تشكيل الفريق لخوض مباراة رع، التي تقام اليوم الخميس، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز.

 

تشكيل الأهلي ضد رع

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: نورا خالد وإيمان حسن وأسماء علي وثريا أشرف.

خط الوسط: لولو نصر وحبيبة عصام ونور يوسف وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي وميرسي أتوبرا. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسراء السقا ورودينا عبد الرسول وسارة كرد وكاميليا الديب وهنا عثمان وحبيبة عمر ونادين محمد وأشرقت عادل وسارة خالد.

الدوري الممتاز النادي الأهلي الأهلي ديميتري لوبوف

