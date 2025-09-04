توافد الآلاف على ضريح السيد البدوي احتفالا بالمولد النبوي (فيديو)

شهد محيط مقام وضريح العارف بالله سيدى أحمد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، زحامًا شديدًا من آلاف المريدين والوافدين من مختلف المحافظات، احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

وامتلأت أرجاء المسجد والمقام بمدينة طنطا بالمحبين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى مرددين: "أتينا رحابك يا شيخ العرب"، وسط أجواء روحانية مميزة خيّمت على المكان حتى لم يعد هناك موضع لقدم داخل المسجد.

ورفع المشاركون الرايات الخضراء ورددوا الأناشيد والابتهالات الدينية ابتهاجًا بذكرى مولد سيد الخلق، فيما حرص الأهالي على توزيع المشروبات والحلوى على الزائرين في مشهد يعكس الطابع الشعبي المتوارث في طنطا عبر السنين.

يُذكر أن مدينة طنطا تستعد سنويًا لاستقبال مئات الآلاف من الزوار خلال المولد النبوي حيث يعد مولد السيد البدوي أحد أكبر وأشهر الموالد في مصر والشرق الأوسط.

