رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف تزين منصات التواصل الاجتماعي

رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة بالتهاني والبرقيات التي تبادلها المصريون مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، في تعبير واضح عن مكانة هذه المناسبة في قلوب المسلمين.

رسائل تعكس المحبة والسلام

حرص رواد التواصل على نشر عبارات تحمل الأمنيات الطيبة والدعاء بالخير، ومن بين أبرز الرسائل المتداولة:

“كل عام وأنتم بخير، بمناسبة ذكرى ميلاد خير الأنام، أعادها الله عليكم باليمن والبركات”.

“اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وجعل هذا المولد بداية فرج وخير وسلام”.

“أهنئكم بالمولد النبوي الشريف، وأسأل الله أن يكتب لكم السعادة والبركة في حياتكم”.

مشاركة من المؤسسات والهيئات

الصفحات الرسمية للوزارات والجامعات والهيئات الحكومية شاركت برسائل خاصة، جاء في إحداها: “نهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف، داعين الله أن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء”.

الأزهر والكنيسة في التهاني

الأزهر الشريف أكد في رسائله أن مولد النبي يمثل تجديدًا للعهد على التمسك بالقيم النبوية، فيما بعثت الكنيسة المصرية بتهنئة أكدت فيها على معاني المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الوطن.

بطاقات وزخارف إلكترونية

كما انتشرت صور وبطاقات مزخرفة عبر تطبيقات المراسلة مثل "واتساب" و"تليجرام"، حملت عبارات مثل: "محمد قدوتنا، والرسالة نورنا، كل عام وأنتم بخير”.

“في ذكرى مولد المصطفى، نتمنى لكم أيامًا مليئة بالرحمة والمغفرة”.

وتحولت التهاني إلى أجواء روحانية جمعت بين الدعاء والتواصل الاجتماعي، ليبقى المولد النبوي الشريف مناسبة تحمل الفرح والطمأنينة في كل بيت مصري.

السيسي يهنئ المصريين والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس السيسي: أهنئ الشعب المصري الكريم والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وأسأل الله أن يعيد هذه الذكرى المباركة علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصرنا الغالية، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يرزقنا الاقتداء بسنة نبيه محمد ﷺ في الرحمة والمحبة والسلام.

رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في برقية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.



وفي برقيته، قدم رئيس مجلس الوزراء أخلص التهاني القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، للرئيس، داعيًا الله عز وجل أن يُعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وأن يتحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وأن يعيدها المولى عز وجل على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا، ونحن نحتفل بهذه المناسبة العطرة كل عام، نستمد من السيرة النبوية الشريفة الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة، والدعوة إلى إرساء قيم الحق والعدل، وأن يعم السلام والطمأنينة والخير بين سائر البشرية في مختلف أرجاء العالم.



رئيس الوزراء يُهنئ شيخ الأزهر بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

كما بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وعبر رئيس مجلس الوزراء ــ في برقيته ـ عن تقديم أخلص التهاني وأطيب التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة العطرة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والتقدم والازدهار.

