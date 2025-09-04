الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يهنئ المصريين والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس السيسي: أهنئ الشعب المصري الكريم والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وأسأل الله أن يعيد هذه الذكرى المباركة علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصرنا الغالية، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يرزقنا الاقتداء بسنة نبيه محمد ﷺ في الرحمة والمحبة والسلام.

الشعب المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكري المولد النبوي الشريف

