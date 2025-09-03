44 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 44 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم بينهم 33 بمدينة غزة.

ضحايا المجاعة في قطاع غزة خلال 48 ساعة

في سياق متصل، قال مسئول في وزارة الصحة غزة: لقي ١٩ فلسطينيا بينهم 4 أطفال استشهادهم بسبب المجاعة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأوضح أن عدد ضحايا المجاعة باليومين الأخيرين هو الأعلى منذ بدء سياسة التجويع الإسرائيلية.

ارتفاع عدد شهداء المجاعة إلى 367 بينهم 131 طفلا

كانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلنت أيضا عن ارتفاع عدد شهداء المجاعة إلى 367 بينهم 131 طفلا.

