الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فتاة تحاول التخلص من حياتها داخل ترعة لخلافات مع والدتها في قنا

ترعة
ترعة

حاولت فتاة التخلص من حياتها، بإلقاء نفسها داخل ترعة أمام مسجد عبد الرحيم القنائي، في بندر قنا، وتمكن الأهالي من إنقاذها ونقلها إلى المستشفى تحت الملاحظة الطبية.

 

تفاصيل الواقعة  

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بإصابة فتاة تم انتشالها من داخل ترعة أمام مسجد عبدالرحيم القنائي، في دائرة البندر.

وبعد الفحص تبين إصابة فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، حاولت التخلص من حياتها بإلقاء نفسها داخل ترعة أمام مسجد عبدالرحيم القنائي بسبب خلافات مع والدتها، وتم إنقاذها ونقلها إلى المستشفى تحت الملاحظة الطبية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

