فتاة تحاول التخلص من حياتها داخل ترعة لخلافات مع والدتها في قنا

حاولت فتاة التخلص من حياتها، بإلقاء نفسها داخل ترعة أمام مسجد عبد الرحيم القنائي، في بندر قنا، وتمكن الأهالي من إنقاذها ونقلها إلى المستشفى تحت الملاحظة الطبية.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بإصابة فتاة تم انتشالها من داخل ترعة أمام مسجد عبدالرحيم القنائي، في دائرة البندر.

وبعد الفحص تبين إصابة فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، حاولت التخلص من حياتها بإلقاء نفسها داخل ترعة أمام مسجد عبدالرحيم القنائي بسبب خلافات مع والدتها، وتم إنقاذها ونقلها إلى المستشفى تحت الملاحظة الطبية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

