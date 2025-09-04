العثور على رضيع حديث الولادة داخل عربة قطار بمحطة قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على رضيع حديث الولادة مجهول النسب داخل قطار الركاب في محطة قنا، داخل البندر، وتم إيداعه داخل مستشفى قنا العام.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة داخل القطار على محطة قنا بدائرة البندر.

وبعد الفحص تبين العثور على رضيع حديث الولادة عمره أيام ملفوف داخل قطعة قماش وملقى داخل قطار الركاب في محطة بندر قنا.

تم نقل الرضيع إلى مستشفى قنا العام تحت الملاحظة الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.