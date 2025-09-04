الخميس 04 سبتمبر 2025
العثور على رضيع حديث الولادة داخل عربة قطار بمحطة قنا

رضيع، فيتو
عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على رضيع حديث الولادة مجهول النسب داخل قطار الركاب في محطة قنا، داخل البندر، وتم إيداعه داخل مستشفى قنا العام.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة داخل القطار على محطة قنا بدائرة البندر.

وبعد الفحص تبين العثور على رضيع حديث الولادة عمره أيام ملفوف داخل قطعة قماش وملقى داخل قطار الركاب في محطة بندر قنا.

تم نقل الرضيع إلى مستشفى قنا العام تحت الملاحظة الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

