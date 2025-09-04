الخميس 04 سبتمبر 2025
محافظ قنا يبحث تشغيل كورنيش النيل مع عدد من الشركات المتخصصة

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث دراسة الجدوى وأعمال الطرح الخاصة بتشغيل كورنيش النيل من خلال شركات متخصصة من القطاع الخاص، بحضور الدكتور باسم فهمي، والدكتور أحمد عبد الغني، والدكتور أحمد عبد العاطي استشاريو المشروع، فضلًا عن مسؤولي مديرية الإسكان، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

آليات الاستفادة المثلى من الكورنيش بعد الانتهاء من تنفيذه

وناقش المحافظ مع الحضور آليات الاستفادة المثلى من الكورنيش بعد الانتهاء من تنفيذه، بما يضمن تشغيله وإدارته بصورة حضارية تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتوفر متنفسا ترفيهيا وثقافيا لأبناء المحافظة وزوارها.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ حملات إعلامية وإعلانية للتعريف بالمشروع وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن تشغيل الكورنيش من خلال القطاع الخاص سيضمن تقديم خدمات عالية الجودة، ويعزز من فرص الاستثمار السياحي بمحافظة قنا.

وأشار إلى أن مشروع تطوير كورنيش النيل يمثل أحد أبرز المشروعات التنموية والحضارية ضمن توجهات الجمهورية الجديدة، حيث يجمع بين تحسين المشهد الجمالي للمدينة وتوفير بنية تحتية داعمة للاستثمار، بما يعكس تاريخ قنا العريق ورؤيتها المستقبلية.

