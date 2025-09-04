صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد تحذير الإمارات

ذكرت مصادر إسرائيلية لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أزال مسألة تطبيق السيادة على الضفة الغربية من جدول أعمال النقاش المقرر عقده اليوم الخميس، وذلك عقب تحذير الإمارات من أن الخطوة تمثل "خطا أحمر".

انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة

ومن المقرر أن يركز النقاش على الوضع الأمني في الضفة الغربية، في ضوء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة، حيث ستعترف عدة دول بدولة فلسطين.

وأفادت المصادر أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستنبه الوزراء خلال الاجتماع إلى أن "الضفة الغربية قد تنفجر في أي لحظة"، مشيرة إلى أن هذا التحذير يستند إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة وعدم اليقين السياسي في المنطقة.

إسرائيل يجب أن تضم 82 بالمئة من الضفة الغربية

وكان وزير مالية الإحتلال بتسلئيل سموتريتش، صرح أمس الأربعاء، بأن إسرائيل يجب أن تضم 82 بالمئة من الضفة الغربية، معربا عن أمله في أن يدعم نتنياهو هذا التوجه.

وقالت لانا نسيبة، مساعدة وزير خارجية الإمارات للشؤون السياسية: إن مساعي إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة تُعدّ "خطا أحمر" بالنسبة للإمارات، وسيقوض بشدة ما تنطوي عليه الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام.

وأوضحت نسيبة إنه "منذ البداية، نظرنا إلى الاتفاقيات كوسيلة تمكّننا من الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني وتطلعه المشروع إلى إقامة دولة مستقلة".

دفن فكرة الدولة الفلسطينية

وأضافت أن المقترحات الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية، والتي يقال إنها قيد النقاش داخل الحكومة الإسرائيلية، تأتي في إطار مسعى يهدف، بكلمات أحد الوزراء الإسرائيليين، إلى دفن فكرة الدولة الفلسطينية.

واعتبرت نسيبة أن الضمّ سيقوّض بشدة رؤية وروح الاتفاقيات، وينهي مساعي الاندماج الإقليمي، ويغيّر الإجماع الواسع على المسار الذي يجب أن يسلكه هذا الصراع، أي قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وازدهار وأمن.

