عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يريد استمرار الحرب بغزة للبقاء بالحكم

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، اليوم الأربعاء، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، باتخاذ قرار شجاع بوقف الحرب وإبرام صفقة تضمن عودة الرهائن.

وأضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نتنياهو يريد استمرار الحرب وإرسال جنودنا للقتل وتحقيق مصالحه والبقاء بالحكم.

نتنياهو يفشل بشكل ممنهج ومقصود كل اتفاق مطروح

والإثنين الماضي، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يفشل بشكل ممنهج ومقصود كل اتفاق مطروح.

وأضافت أن استراتيجية نتنياهو هي دفن أي اتفاق ممكن وليس التفاوض.

أعدنا 207 مختطفين منهم 148 على قيد الحياة

والأحد، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات له: “هذه أيام الإنجازات الكبيرة لكنها أيضا أيام مليئة بالتحديات”.

وزعم نتنياهو: أنه حتى اليوم استعيد207 مختطفين منهم 148 على قيد الحياة، وجاري استعادة الجميع الأحياء والقتلى على حد سواء.

وتابع: “أعبر عن تقديري لجنود الاحتياط والنظاميين الذين يستعدون لمهمة التحرير والحسم العسكري”.

