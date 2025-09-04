احتفالا بالمولد النبوي، شواطئ الإسكندرية توزع الشربات على المصطافين (صور)

احتفل مسئولو شواطئ الإسكندرية اليوم الخميس، بذكرى المولد النبوي الشريف بتوزيع كميات من الشربات على المواطنين ورواد الشواطئ والمصطافين بالمحافظة، وسط حالة من السعادة والبهجة سيطرت على الجميع من المارة والإقبال على تناول الشربات.

بينما وزع المتطوعون من أهالى المحافظة الكميات الكبيرة من المشروبات والحلويات على السائقين والمارة والمواطنين بداخل الميكروباص وترام المدينة وسط حالة من السعادة والبهجة

وقال أحمد سلامة أحد تجار بيع الأخشاب، إن الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف لها طابع خاص عند المواطنين والشعب المصري فى كل مكان بالوطن العربي لإحياء هذه الذكرى التى تمثل احتفالا بيوم مولد النبي وهو يوم عيد للمصريين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.