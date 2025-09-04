الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

احتفالا بالمولد النبوي، شواطئ الإسكندرية توزع الشربات على المصطافين (صور)

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية توزع الشربات على المصطافين

 احتفل مسئولو شواطئ الإسكندرية اليوم الخميس، بذكرى المولد النبوي الشريف بتوزيع كميات من الشربات على المواطنين ورواد الشواطئ والمصطافين  بالمحافظة،  وسط حالة من السعادة والبهجة سيطرت على الجميع من المارة والإقبال على تناول الشربات.

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في القاهرة

طرق الحفاظ على الشعر المفرود من التموجات

بينما وزع المتطوعون من أهالى المحافظة الكميات الكبيرة من المشروبات والحلويات على السائقين والمارة والمواطنين بداخل الميكروباص وترام المدينة وسط حالة من السعادة والبهجة

وقال أحمد سلامة أحد تجار بيع الأخشاب، إن الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف لها طابع خاص عند المواطنين والشعب المصري فى كل مكان بالوطن العربي لإحياء هذه الذكرى التى تمثل احتفالا بيوم مولد النبي وهو يوم عيد للمصريين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية شواطئ الإسكندرية المولد النبوي الشريف

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في القاهرة

طرق الحفاظ على الشعر المفرود من التموجات

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد تحذير الإمارات

اشتعال الحرب الكلامية، إبراهيم سعيد يدعم شوبير في مواجهة الصقر والحضري

بعد إعلان نتيجة جولة الإعادة، حصص الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025

مش سايبين حاجة، علاء مبارك يوجه رسالة بشأن صناعة السيارات الصينية

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

من الحرب الكلامية لتدخل وزير الرياضة، القصة الكاملة لأزمة شوبير مع الحضري وأحمد حسن

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع الهبرد والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

16.8 ألف جنيه لطن هذا النوع، أسعار الأرز اليوم الخميس 4-9-2025

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدعاء في يوم المولد النبوي الشريف؟ وهل يكون مستجابا؟

1500 عاما على ميلاد خير البرية، سيرة الرسول في محطات خالدة

ما الأعمال المستحبة في ذكرى المولد النبوي؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads