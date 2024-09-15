أهالى الإسكندرية يحتفلون بالمولد النبوي بتوزيع الشربات والألعاب للأطفال (فيديو)

احتفل أهالى الإسكندرية اليوم الأحد، بالمولد النبوي الشريف بتوزيع كميات من الشربات والحلويات والألعاب على الأطفال وسط حالة من السعادة والبهجة سيطرت على الجميع من المارة والإقبال على تناول الشربات.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد الأجواء الاحتفالية من المواطنين فى شوارع وميادين منطقة سوق جمعة غرب المحافظة.

ووزع المتطوعين من أهالى المحافظة الكميات الكبيرة من المشروبات على السائقين والمارة والمواطنين بداخل الميكروباص وترام المدينة وسط حالة من السعادة والبهجة.

وقال عماد إزالة أحد تجار بيع الأخشاب، إن الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف لها طابع خاص عند المواطنين والشعب المصري فى كل مكان بالوطن العربي لإحياء هذه الذكرى التى تمثل احتفالا بيوم مولد النبي وهو يوم عيد للمصريين مضيفا أنه تم توزيع أكثر من ٥٠٠ كوب من الشربات بكافة الأطعمة ووضع كميات من الفاكهة لتقديم أفضل المشروبات المارة.

وأوضح أن عادة توزيع الشربات والحلويات والألعاب على الأطفال والمواطنين تستمر كل عام دون انقطاع مضيفا أنه بيتم تخصيص يوم الجمعة لتوزيع المأكولات والألعاب بالمجان على المارة بداخل سوق جمعة الذى يشهد زحاما كبيرا للمواطنين لشراء احتياجاتهم وذلك لتوفير الطعام بمختلف المأكولات.

وأضاف، أن فى مثل هذا اليوم يتسابق الكثير من أهالى المحافظة والمتطوعين من الشباب على الوقوف فى الميادين العامة لتوزيع الشربات والحلويات قائلا “ عادة لن تنقطع ويتوارثها الأجيال القادمة ”.