احصلي على شعر مفرود وناعم كالحرير بمكونين اثنين

فرد الشعر من الأمور التي تجعل مظهره جذاب ومميز ما يصفي لمسة جمالية على صاحبته لذا تحرص الفتيات على فرد الشعر.

وفرد الشعر عادة يكون بالطرق التقليدية مثل السيشوار والمكواة والبروتين وغيره ولكن للأسف جميع هذه الطرق تدمر الشعر لذا تبحث الفتيات عن بدائل طبيعية لفرد الشعر.

وصفة طبيعية لفرد الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لفرد الشعر وجعله ناعم كالحرير.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

الطريقة:

في وعاء صغير، اخلطي زيت جوز الهند مع عصير الليمون جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي المزيج على شعرك بالتساوي، بدءًا من الجذور وحتى الأطراف.

قومي بتدليك فروة رأسك بلطف لبضع دقائق لتحفيز الدورة الدموية ولضمان توزيع الخليط بشكل جيد.

اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 إلى 60 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو والماء الدافئ.

زيت جوز الهند: يحتوي على خصائص ترطيب وتغذية عميقة تساعد في تقوية الشعر وتنعيمه.

عصير الليمون: يساعد في تنظيف فروة الرأس والتخلص من الزيوت الزائدة، مما يمنح الشعر مظهرًا لامعًا وصحيًا.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.