الثلاثاء 30 أبريل 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لشعر لامع ومفرود وأكثر حيوية

شعر مفرود، فيتو
شعر مفرود، فيتو

فرد الشعر ولمعانه من الأمور التي تعزز من جماله ما يزيد من جمال صاحبته، لذا تهتم الفتيات كثيرا بالشعر للحصول على شعر مفرود ولامع.

وفرد الشعر ولمعانه يكون من خلال العناية الجيدة به حيث التغذية السليمة وشرب الماء الوفير وتناول الخضروات والفاكهة الطازجة يوميا، مع استخدام الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر من الجذور.

وصفة طبيعية لشعر مفرود ولامع

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لشعر مفرود ولامع.

المكونات:-

ملعقة قهوة

ملعقة نشاء ذرة 

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كوب ماء

ملعقة زيت جوز الهند 

الطريقة:-

  • نحضر مقلاة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا حتى يتجانسوا.
  • ثم نضيف لهم كوب ماء ونقلب جيدا حتى تختفى المكونات الجافة.
  • ثم نرفع الخليط على النار مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نرفع الخليط من على النار ونضيف له زيت جوز الهند ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نحفظ الخليط في علبة صغيرة محكمة الغلق ونضعها بالثلاجة وصلاحيتها أسبوع.
  • عند الاستخدام نأخذ القليل منه ونفرده على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونلف الشعر ونغطيه بكيس بلاستيك لمدة ساعتين.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لشعر مفرود ولامع، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

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واظبي عليها 3 مرات أسبوعيا للحصول على شعر بلا مشاكل

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احصلي على شعر قوي وناعم وطويل بهذه الخلطة السحرية

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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