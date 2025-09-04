الخميس 04 سبتمبر 2025
غدر الصحاب، مقتل عامل بضربة "فأس" على يد صديقه في قنا

قتل عامل بضربة “فأس”، على يد صديقه إثر مشاجرة في جزيرة مطيرة، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.


جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بالعثور على جثة عامل بها ضربات آلة حادة داخل جزيرة مطيرة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة س، يبلغ من العمر 42 عامًا، بها ضربات آلة حادة فأس، وتبين أن المتهم صديقه يبلغ من العمر 38 عامًا، نشبت مشاجرة بينهما أسفرت عن مقتل المجني عليه داخل جزيرة مطيرة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

