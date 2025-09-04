محافظ قنا يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي (صور)

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عقب صلاة العشاء، فاعليات الاحتفال بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، الذي نظمته مديرية الأوقاف بمسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي، وسط أجواء روحانية مهيبة غمرت قلوب المشاركين بالبهجة والإيمان.

حضر الاحتفال الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمرو شلبي نائبًا عن مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعقيد علي كامل نائب المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات الأزهر والأوقاف، ورؤساء الجامعات والمعاهد، فضلًا عن القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وجموع كبيرة من أهالي المحافظة.

وخلال كلمته، قدّم محافظ قنا التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري عامة، ولأهالي المحافظة خاصة، بهذه المناسبة المباركة، مؤكدًا أن ذكرى المولد النبوي تمثل تجسيدًا لمعاني الرحمة والإنسانية التي بعث بها النبي الكريم للعالمين.



وأوضح أن استلهام الدروس من سيرته العطرة يحتم علينا جميعًا الالتزام بسنته الشريفة وأخلاقه الكريمة، والعمل بإخلاص وجد من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة، داعيًا الله أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة، وأن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات على الأمة العربية والإسلامية.

وانطلقت فقرات الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد عبد الحميد، ثم قدم الدكتور عبد الله حارس رئيس قسم الإرشاد الديني فقرات الأمسية، تلا ذلك كلمة للشيخ أحمد عبد الرازق إمام وخطيب الأوقاف، الذي أكد أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ميلاد أمة وحضارة وإنسانية، مستشهدًا بقوله تعالى "رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ"، مشيرًا إلى أن الله قد استجاب دعاء إبراهيم عليه السلام فبعث في ذريته النبي محمد صلي الله عليه وسلم.

كما ألقى الشيخ حسين محمود، واعظ بالأزهر الشريف، كلمة أوضح فيها عظمة مكانة الرسول الكريم، مؤكدًا أن قوله تعالى "وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" هو دليل على رفعة قدره وانتشار ذكره في كل زمان ومكان.

واختتمت الفاعليات بفقرة إنشاد ديني قدمها الشيخ عمرو حربي، أجمل الابتهالات والمدائح النبوية، لتضفي على الحضور أجواءً من الصفاء الروحي والسكينة الإيمانية.

