مش سايبين حاجة، علاء مبارك يوجه رسالة بشأن صناعة السيارات الصينية

السيارات الصينية، عبر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عن انبهاره بنظام السيارات في الصين، وتقدمهم في صناعة المكونات الميكانيكية التي تستخدمها الصين وتعمل على امتصاص الصدمات والاهتزازات، متفوقة على السيارات الأوروبية.

رسالة علاء مبارك للصين بشأن السيارات

وأكد علاء مبارك أن صناعة السيارات في الصين يتقدم بشكل مخيف، برغم تفوق الصناعات الألمانية في السيارات والتي تعتمد على الوصف بـ "النوعية الممتازة" لقطع السيارات، وتفوقها عالميًا في ذلك.

قال علاء مبارك عن نظام صناعة السيارات في الصين: "الجماعة في الصين مش سايبين حاجة حتى نظام التعليق".

وأكد أن ما يحدث في الصين بشأن صناعة السيارات "حقيقة وليس استخدامًا لتقنية الذكاء الاصطناعي"



وعن صناعة السيارات في الصين، قال علاء مبارك: " الموضوع موضوع وقت صناعة السيارات في الصين تتقدم بسرعة مخيفة".

ما هو نظام التعليق في السيارات

يذكر أن نظام التعليق في السيارات هو مجموعة مكونات ميكانيكية تعمل على امتصاص الصدمات والاهتزازات الناتجة عن الطريق، مما يوفر راحة للركاب ويحافظ على ثبات السيارة واتصال الإطارات بالطريق، ويساهم في التحكم والتوجيه الآمن للسيارات أثناء الحركة والانحناء في المنعطفات.

نظام التعليق الصيني في السيارات، فيتو



ووظيفة نظام التعليق الرئيسية هي امتصاص الصدمات، حيث يقوم بامتصاص الطاقة الناتجة عن المطبات والحفر على الطريق، مما يمنع وصول هذه الصدمات إلى مقصورة السيارة ويضمن قيادة سلسة ومريحة.

ويساعد على الحفاظ على الاتصال بالإطارات، بما يضمن بقاء إطارات السيارة على اتصال مستمر مع الطريق، وذلك ضروري لتحقيق أقصى قدر من الاحتكاك والتحكم، مع تحسين الثبات والتحكم، الذي يساعد على الحفاظ على ثبات جسم السيارة، ويقلل من ميلانها أثناء الانعطاف، ويزيد من قدرة السائق على التحكم بالسيارة وتوجيهها بدقة.

التعلق يمنع تآكل الإطارات

كما يمنع نظام التعليق من تآكل الإطارات، من خلال توزيع الضغط بشكل متساوٍ على العجلات، ويساهم نظام التعليق في الحفاظ على حالة جيدة للإطارات وإطالة عمرها، وحماية السيارة من التلف الناتج عن الصدمات القوية.

السيارات الصينية، فيتو



يُركز نظام تعليق السيارات الألماني على الأداء العالي والديناميكية الرياضية، بينما قد تختلف أنظمة تعليق السيارات الصينية بشكل كبير، حيث تسعى بعض الشركات لتحقيق مستوى أداء يقارب المنافسين الدوليين من خلال الابتكار التكنولوجي، مثل أنظمة التعليق النشط والمكونات الكهربائية المتقدمة، بينما تركز فئات أخرى على توفير تكلفة مناسبة مع الحفاظ على موثوقية جيدة.

ويُعد نظام التعليق في سيارات السيارات الألمانية متميزًا بشكل قياسي في الأداء والديناميكية، أما السيارات الصينية فتُظهر تباينًا كبيرًا في مستويات التكنولوجيا والجودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.