سيارات شيري الصينية… تعد السيارات من أكثر السيارات الشعبية داخل السوق المحلي ويرجع الأمر لعدة عوامل أولها خدمات ما بعد البيع واخر توفير قطع غيار السيارات التي تتوفر في جميع مراكز الخدمات مما جعل السيارات الصينية أكثر مبيعًا في مصر وكانت سيارات شيري واحدة من اهم السيارات والأكثر بحثًا علي مؤشرات البحث جوجل لمعرفة مواصفات سيارة شيري أريزو 5 فيس ليفت.



ونرصد في التقرير التالي تفاصيل مواصفات وأسعار سيارات شيري أريزو 5 فيس ليفت خلال شهر يوليو الجاري داخل السوق المصري وهي:

يصل سعر الفئة الأولى نحو 675 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية نحو 725 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثالثة نحو 755 ألف جنيه



مواصفات سيارات شيري أريزو 5 فيس ليف

حصلت سيارات شيري أريزو 5 فيس ليف علي محرك 4 سلندر سعة 1500 بقوة 114 حصان وعزم 141 نيوتن متر، متصل بناقل من طراز "CVT"، مع مصابيح LED أمامية وخلفية عصرية، وشبك أمامي جديد بتصميم أكثر رياضية، وجنوط رياضية مقاس 16 أو 17 بوصة تضيف مظهرًا جذابًا، المقصورة الداخلية والتقنيات، شاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة، كاميرا خلفية وحساسات ركن لسهولة القيادة، تكييف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف

فرش داخلي من الجلد في الفئات الأعلى.



مواصفات أنظمة الأمان والسلامة لسيارات شيري فيس ليف

نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)

توزيع إلكتروني لقوة الفرملة (EBD)

وسائد هوائية أمامية.

نظام الثبات الإلكتروني (ESP) في بعض الفئات.

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