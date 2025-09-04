محمد ثروت الأكثر التزامًا، مطربون أبدعوا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم

ارتبطت ذكرى المولد النبوي الشريف ببهجة خاصة في وجدان المصريين، فهي مناسبة لا تخلو من طقوس مميزة تبدأ بشراء حلوى مولد النبي وتبادلها بين الأهل والأحباب، وتمتد إلى الأجواء الروحانية التي تملأ الشاشات والشوارع بالابتهالات والمدائح.

وعلى مر العقود، شارك المطربين والمنشدين والمداحين في التعبير عن محبة الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم بأصواتهم، لتصبح أغنياتهم جزءًا أصيلًا من طقوس الاحتفال بهذا اليوم.

نجوم زمن الفن الجميل

يحرص كبار المطربين على تقديم أعمال غنائية خالدة في حب الرسول، لتبقى جزءًا من الذاكرة الفنية والروحية معًا، فقد شدت أم كلثوم برائعة أحمد شوقي “وُلد الهدى”، التي تغنت بها في احتفالات المولد النبوي الشريف عام ١٩٤٩، والتي تقول في مطلعها “ ولد الهدى فالكائنات ضياء.. وفم الزمان تبسم وثناء”، والتي تعتبر من أشهر أغاني المولد النبوي التي أصبحت أيقونة غنائية تتردد مع كل مولد نبوي.

كما قدمت “الست” "نهج البردة"، و"إلى عرفات الله"، و"سلوا قلبي"، بينما أبدعت نجاة الصغيرة بصوتها الرقيق في أغنية “محمد يا رسول الله”، وتغنت شادية بأغنية خذ بإيدي.

وفي جيل لاحق، برز صوت الفنان محمد ثروت كواحد من أجمل الأصوات التي تغنت في حب النبي، فحمل الشعلة من الرواد وأضاف إليها روحًا عصرية قريبة من القلوب بأعماله المميزة مثل “الله يا رسول الله” و“شفيع الأنام” و“روضة الهادي نبينا”، حيث استطاع أن يمزج بين قوة الأداء وصدق المشاعر، ليظل اسمه حاضرًا كلما ذُكرت الأغنيات التي تفيض عشقًا لرسول الله.

أصوات حديثة في حب النبي

لم ينقطع الإبداع الفني عند جيل الرواد، بل واصل مطربو الأجيال التالية إحياء هذا اللون الغنائي بروح جديدة وأسلوب عصري، فقد قدم حمادة هلال أغنيتين شهيرتين هما “محمد نبينا” و"سيدنا النبي”، بينما عبر إيهاب توفيق عن محبته للرسول في أغنية “إلا رسول الله” التي جاءت دفاعًا عن مكانة النبي الكريم، ومن جانبه، أبدع وائل جسار بصوته وإحساسه في أغنية “قلبك حنين يا نبي”، ولا يزال يواظب كل عام على إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف كما حدث مؤخرا في دار الأوبرا المصرية مساء أمس.

كما ترك فريق واما بصمة مميزة بأغنيتهم “كان نفسي عيني تشوف ملامحك”، التي لاقت صدى واسعًا بين الجمهور، فيما قدم تامر حسني أغنية “حبيبي يا رسول الله” عام 2012، مصورًا إياها على طريقة الفيديو كليب.

أصوات معاصرة غنت للرسول وعنه

ولم يقتصر الأمر على المطربين فقط، بل ساهم عدد من المنشدين المعاصرين في نشر المدائح النبوية بروح عابرة للحدود واللغات.

فقد قدم المنشد البريطاني سامي يوسف أغنيته الشهيرة “المعلم” عام 2003، والتي مزج فيها بين اللغة العربية والإنجليزية لتصل رسالتها إلى جمهور عالمي.

كما قدم المنشد السويدي ماهر زين مجموعة من أشهر المدائح الحديثة، أبرزها “يا نبي سلام عليك”، وأغنيته “صلى عليك الرحمن”، التي حققت انتشارًا واسعًا، ومن مصر، برز صوت مصطفى عاطف الذي قدم أغنية قمر سيدنا النبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.