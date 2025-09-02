الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
خريطة أعمال منصة شاهد في سبتمبر

مسلسل المحامية، فيتو
مسلسل المحامية، فيتو

كشفت منصة “شاهد” عن خريطة أعمالها الفنية لشهر سبتمبرالجاري التي تتضمن عددا من الأعمال السينمائية والدرامية العالمية بالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات المصرية والخليجية.

أبرز الأعمال العالمية  

تفتتح المنصة شهر سبتمبر بباقة من أشهر الأفلام العالمية، حيث تعرض سلسلة أفلام “The Lord of the Rings” كاملة ابتداءً من 4 سبتمبر، ثم فيلم الأكشن “Godzilla: King of the Monsters” في 5 سبتمبر، يليه الفيلم العائلي الكوميدي “Charlie and the Chocolate Factory” في 6 سبتمبر، وفيلم الأبطال الخارقين “Aquaman” يوم 11 سبتمبر.  

الأعمال الدرامية على شاهد في سبتمبر 

وتقدم “شاهد” عددا من المسلسلات خلال هذا الشهر، يأتي في مقدمتها: مسلسل “فبراير الأسود” الكوميدي الذي ينطلق في 5 سبتمبر، بينما يشهد يوم 14 سبتمبر العرض الأول لمسلسل “صيف 99”، إضافة إلى مسلسل “المحامية” الذي يبدأ عرضه في 25 سبتمبر.  

أبرز الأفلام السينمائية على شاهد في سبتمبر   

وتحضر السينما بقوة على المنصة هذا الشهر، إذ يبدأ العرض يوم 5 سبتمبر بفيلم “عاشق” الرومانسي، ثم فيلم “مين يصدق” في 11 سبتمبر في عرض أول وحصري، وأخيرًا الفيلم الاجتماعي “قوارير” يوم 15 سبتمبر.  

