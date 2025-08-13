الجامعة العربية تدين تصريحات نتنياهو حول ما تسمى "إسرائيل الكبرى"

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تحدث فيها عن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية ذات سيادة لإقامة ما سماه "إسرائيل الكبرى".

الجامعة العربية عن تصريحات نتنياهو: تقويض أمن واستقرار المنطقة

وأكدت الجامعة العربية، في بيان لها، أن هذه التصريحات تمثل محاولة خطيرة لتقويض أمن واستقرار المنطقة، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرة من تداعيات استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية على فرص إحلال السلام العادل والشامل.



تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"

بحسب ما ورد في حديثه مؤخرًا على قناة i24NEWS، وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو رؤيته بأنها تمثل "مهمة تاريخية وروحية"، وأعرب عن ارتباطه الكبير بفكرة "إسرائيل الكبرى"، التي تشمل فلسطين وربما أيضًا أجزاء من الأردن ومصر وسوريا ولبنان.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال، التي قال فيها إنه متعلق بما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، ورفضها باعتبارها تصعيدا استفزازيا خطيرا، وتهديدا لسيادة الدول، ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

