الجامعة العربية: الإعلام العربي يواجه تحديات هائلة تتطلب حلولًا علمية وواقعية

أكد الدكتور رائد علي صالح الجبوري، وزير مفوض ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بقطاع الشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الإعلام العربي يواجه تحديات هائلة، مشددًا على ضرورة أن تخرج قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بتوصيات علمية وعملية وواقعية تتضمن حلولًا لتلك التحديات.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من قمة الإبداع الإعلامي، التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة.

وأشار الجبوري إلى أن القمة، التي تُعقد برعاية رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تأتي في إطار مواصلة الأكاديمية لرسالتها كبيت خبرة عربي متخصص.

وأشاد بجهود الأكاديمية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبمساهماتها في اجتماعات جامعة الدول العربية، مؤكدًا دعم ومساندة الأمانة العامة للجامعة لكافة مؤسسات العمل العربي المشترك التي تعمل على تطوير أدائها لمواكبة متطلبات العصر التكنولوجية.

وأوضح أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تابعت باهتمام أنشطة القمة، التي تتضمن توقيع اتفاقيات شراكة، وتنظيم خلوات إعلامية حول مستقبل الصحافة والتلفزيون والبودكاست والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى جلسات حول استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام.

ونوّه الجبوري باهتمام الأكاديمية بموضوع الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية ستنظم قريبًا منتدى عربيًا سنويًا حول الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الأكاديمية، بهدف تحديث وتطوير العمل العربي المشترك.

وفي ختام كلمته، أكد الجبوري أن صناعة الإعلام في العالم العربي كانت ولا تزال أحد أهم محركات القوة الدافعة لمجتمعات المنطقة، سواء في مراحل الاستقلال أو في مرحلة ما بعد الاستقلال، ودورها في مساندة برامج التنمية الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.