بالقوة الضاربة، محرز يقود التشكيل المتوقع للجزائر ضد بتسوانا في تصفيات المونديال

تصفيات كأس العالم، يستعد منتخب الجزائر، لمواجهة بوتسوانا في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على ملعب حسين آيت أحمد في الجزائر.

التشكيل المتوقع للجزائر ضد بوتسوانا

حراسة المرمى: ألكسيس قندوز.

الدفاع: يوسف عطال – جوان حجام – رامي بن سبعيني – عيسى ماندي أو محمد أمين توغاي.

وسط الميدان: نبيل بن طالب – هشام بوداوي – حسام عوار أو فارس شايبي.

الهجوم: يوسف بلايلي – رياض محرز – محمد أمين عمورة.

موعد مباراة الجزائر وبوتسوانا في تصفيات المونديال

وتنطلق صافرة مباراة الجزائر وبوتسوانا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد بوتسوانا

وتنقل مباراة الجزائر أمام بوتسوانا مباشرة عبر قناة SSC Sport 2 HD السعودية، والقناة السادسة الشبابية الأرضية.

ويبحث المنتخب الجزائري عن استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز للاقتراب من التأهل إلى المونديال.

ويدخل "محاربو الصحراء" اللقاء وهم في صدارة المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن موزمبيق الوصيف، بينما يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

