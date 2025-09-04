الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل منتخب تونس المتوقع أمام ليبيريا في تصفيات كأس العالم

تونس
تونس

تصفيات كأس العالم، يلتقي منتخب تونس نظيره منتخب ليبيريا، اليوم الخميس، في الملعب الأولمبي "حمادي العقربي" برادس، ضمن الجولة السابعة من المجموعة الثامنة بتصفيات كأس العالم.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويقع منتخب تونس في المجموعة التي تضم منتخبات ليبيريا وناميبيا وغينيا الاستوائية ومالاوي وساوتومي وبرينسيب.

 

التشكيل المتوقع لتونس أمام ليبيريا 

 

حراسة المرمى: أيمن دحمان
خط الدفاع: منتصر الطالبي – دايلان برون – يان فاليري – مرتضى بن وناس
خط الوسط: عيسى العيدوني – فرجاني ساسي – حنبعل المجبري
خط الهجوم: عمر العيوني – إلياس العاشوري – فراس شواط أو حازم المستوري

 

موعد مباراة تونس وليبيريا في تصفيات كأس العالم 2026


ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تونس ضد ليبيريا اليوم الخميس، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت تونس، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

القناة الناقلة لمباراة تونس أمام ليبيريا 


وتنقل مباراة تونس وليبيريا في تصفيات كأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية، الناقل الحصري لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر تونس جدول ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، ويبحث عن مواصلة الانتصارات لتعزيز حظوظه في بلوغ كأس العالم، بينما يحتل منتخب ليبيريا المركز الثالث برصيد 10 نقاط ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تبقيه في دائرة المنافسة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الولايات المتحده الامريكيه الولايات المتحدة الامريكي الولايات المتحد بطولة كأس العالم 2026 تونس وليبيريا تونس أمام ليبيريا تونس ضد ليبيريا

مواد متعلقة

حكمة القائد، محمد صلاح يرفض التقليل من نجوم ليفريول الراحلين

بقيادة مصر، 8 منتخبات لا تعرف طعم الهزيمة في تصفيات أفريقيا لكأس العالم

ضيوف شرف، 10 منتخبات أفريقية لم تتذوق طعم الفوز في تصفيات المونديال

المنافسة تشتعل، مباريات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم

الأكثر قراءة

إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس

الصحة تغلق مستشفى "العائلة" بمدينة نصر

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

انفجار جسم غامض في سماء السعودية يثير الرعب، والنشطاء: مذنب اقتراب يوم القيامة (فيديو)

5 مزايا للكارت الجديد لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

نص تحقيقات النيابة مع سارة خليفة بتهمة تهريب المخدرات.. المتهمة تورطت مع 27 شخصًا في تأسيس منظمة إجرامية لتصنيع السموم البيضاء.. وعقدت لقاءات خارج البلاد لتنفيذ أهداف التشكيل العصابي

قرار عاجل من النيابة ضد أجنبي يسرق السيارات بطريقة مثيرة في أكتوبر

خدمات

المزيد

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 4-9-2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية لحفظ الجنين وتسهيل الولادة في يوم مولد الرسول

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads