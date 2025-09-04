الخميس 04 سبتمبر 2025
محافظات

مأساة بالغربية، غرق طفل في ترعة كفر الديب والأب بين الحياة والموت

ترعة
ترعة

شهدت قرية كفر الديب التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية مأساة إنسانية بعدما لقي طفل يبلغ من العمر 13 عامًا مصرعه غرقًا داخل مياه الترعة أمام منزله، بينما أصيب والده بحالة حرجة إثر محاولته إنقاذه.

ضبط سائق توك توك تحرش بطفلة في الغربية

الحماية المدنية تكافح حريقا اندلع داخل مخبز بشارع الحلو في طنطا

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا يفيد بسقوط الطفل أحمد حسن 13 عامًا في مياه الترعة فيما أسرع والده حسن عبد المنعم، 45 عامًا، لمحاولة إنقاذه رغم عدم إجادته السباحة إلا أن تيار المياه جرفهما معًا.

وعلي الفور، أسرع الأهالي إلى انتشالهما ونقلهما إلى المستشفى، حيث تبين وفاة الطفل بينما يرقد والده داخل العناية المركزة في حالة خطيرة.
 

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية.

