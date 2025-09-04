3 ملفات هامة للزمالك تنتظر فيريرا بعد عودته من إجازته القصيرة

عاد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، إلى القاهرة قادمًا من بلجيكا بعد انتهاء فترة إجازته القصيرة.

وتأتي عودة المدرب في توقيت حرج للفريق، حيث تنتظره ملفات ساخنة، أبرزها نتائج المباريات الأخيرة، ومستقبل بعض اللاعبين داخل القائمة، بالإضافة إلى ضغوط الجماهير التي تترقب رؤية تحسن ملموس في الأداء.

جلسة مرتقبة مع سيف الجزيري

من الملفات المطروحة بقوة على مكتب المدير الفني، الأزمة الأخيرة مع المهاجم التونسي سيف الجزيري.

أكدت مصادر داخل النادي بأن جلسة مرتقبة ستجمع الطرفين خلال الأيام المقبلة، وسيعتذر اللاعب عما بدر منه مؤخرًا وتسبب في استبعاده من المباريات.

وتأمل إدارة الزمالك أن تسفر هذه الجلسة عن صفحة جديدة بين الطرفين، خصوصًا أن الفريق في حاجة لكل عناصره الهجومية مع ضغط المباريات.

مفاجأة أوشينج.. النمر الكيني في الطريق

المفاجأة الكبرى لجماهير الزمالك كانت التعاقد مع الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج قادمًا من فريق سوفاباكا.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا وقع على عقد يمتد لخمس سنوات، وسيتم قيده تحت السن حال موافقة اتحاد الكرة.

الزمالك أنهى كل الإجراءات الطبية والتعاقدية، وبدأ بالفعل في إعداد فيديو تقديم رسمي للاعب، في انتظار الضوء الأخضر من الاتحاد المصري.

أزمة القيد.. الكرة في ملعب اتحاد الكرة

ورغم موافقة “فيفا” المبدئية على أحقية الزمالك في ضم اللاعب، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة بانتظار قرار اتحاد الكرة المصري.

الإدارة البيضاء استعجلت الرد رسميًا، خاصة أن مركز الظهير الأيمن يمثل صداعًا في رأس الجهاز الفني منذ فترة طويلة، في ظل الاعتماد على عمر جابر فقط، ويترقب الجهاز الفني الحسم سريعًا حتى يتمكن من إدماج أوشينج في تدريبات الفريق.

تجهيزات عمرو ناصر

على جانب آخر، يتابع فيريرا باهتمام البرنامج البدني الخاص بالمهاجم الشاب عمرو ناصر، الذي يخضع لتأهيل مكثف تحت إشراف المعد البدني للفريق.

الهدف من هذا البرنامج هو رفع المعدلات البدنية والفنية للاعب ليصبح جاهزًا لدعم الخط الأمامي في أسرع وقت ممكن.

فيريرا يرى أن المهاجم الشاب قادر على تقديم الإضافة إذا التزم بالبرنامج المحدد له.

ضغوط جماهيرية وانتظار الحسم

الجماهير البيضاء تتابع كل هذه الملفات بشغف، فبينما يترقب البعض قرار اتحاد الكرة بشأن أوشينج، يضع آخرون مستقبل فيريرا على المحك إذا لم تتحسن النتائج سريعًا.

ورغم الضغوط، تؤكد مصادر داخل الزمالك أن مجلس الإدارة يدعم الجهاز الفني في هذه المرحلة، مع التأكيد على ضرورة عودة الانتصارات لإرضاء الجماهير وإعادة الثقة في المشروع الحالي.

ويستعد فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي لمواجهتهما المرتقبة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريقا الزمالك والمصري في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.