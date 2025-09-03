كمال درويش: الأهلي تسيطر عليه مجموعة واحدة منذ 40 عاما، وهذه أزمة الزمالك

أكد الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن القلعة البيضاء عانت لفترات طويلة من غياب الاستقرار الإداري، على عكس النادي الأهلي الذي حافظ على إدارة مستقرة طوال 40 عامًا.

غياب التخطيط والاستقرار

وقال درويش، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر MBC مصر، إن تعدد القيادات وتباين شخصياتها وأهدافها داخل الزمالك أدى إلى حالة من التذبذب بين الهبوط والارتفاع في مسيرة النادي.

وأشار إلى أن كثرة التغييرات في الإدارات منعت استكمال أي خطط طويلة المدى، رغم أن الرياضة بطبيعتها تحتاج إلى تخطيط ممتد لتحقيق نتائج ثابتة.

الفارق مع الأهلي

وأوضح رئيس الزمالك الأسبق أن الفارق الأساسي بين القطبين يتمثل في الاستقرار الإداري، حيث ظل الأهلي تحت إدارة مجموعة واحدة لنحو 40 عامًا، ما مكنه من تنفيذ استراتيجيات متكاملة وتحقيق إنجازات متواصلة، بينما افتقد الزمالك هذه الميزة.

وأضاف درويش: "الشخص أصبح أكبر من النظام داخل إدارات الزمالك"، لافتًا إلى أن النادي يضم 24 لعبة رياضية تشمل نحو 480 فريقًا من مختلف الفئات العمرية، وهو ما يتطلب إدارة متكاملة ونفقات ضخمة.

تجاربه في رئاسة الزمالك

وكشف درويش أنه خلال فترتي رئاسته الأولى والثانية، عمل على إعداد هيكلة إدارية شاملة للنادي وإدارة أصوله بشكل منظم، لكن اللجان الإدارية المتعاقبة كانت تسعى لإبقاء الوضع كما هو لتسليم النادي دون تطوير، وهو ما حال دون تحقيق التغيير المطلوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.