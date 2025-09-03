الأربعاء 03 سبتمبر 2025
قرار جديد من النيابة بمصرع وإصابة 15 شخصا في حادث تصادم بالطريق الأوسطي

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أمرت  النيابة العامة بالقاهرة، بإعداد التقرير المروري في مصرع شخصين وإصابة ١٣ آخرين، بحادث مأساوي بتصادم مقطورة مع سيارة ميكروباص و٣ سيارات منهم الملاكي والنصف نقل وذلك بالطريق الأوسطي، وذلك لكشف سبب الحادث وملابساته.

وتم نقل الجثث لمستشفى النصر، بينما نقل المصابين لمستشفى ١٥ مايو لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين مقطورة وعدد من السيارات من بينهم ميكروباص وسيارة نصف نقل، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث العامة بالقاهرة لمحاولة السيطرة على الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

