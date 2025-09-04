وداعا لمنخفض الهند الموسمي، انخفاض بدرجات الحرارة، انحسار الأمطار والرياح بجنوب البلاد، وتحذير من ثورة الأمواج بالشواطئ

مع دخول شهر سبتمبر بدأ تأثير منخفض الهند الموسمى يتراجع، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا، كما اختفى تأثير امتداد الفاصل المداري والذي كان يتسبب في سقوط الأمطار الرعدية بالجنوب ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا، ليسود طقس معتدل الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد في الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.



وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ليلا مما يعمل على تلطيف الأجواء.

سحب منخفضة تسيطر على شمال البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنه رذاذ خفيف غير مؤثر.

ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2 إلى 4 درجات مئوية.



تحذير من ارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على سواحل "بورسعيد، مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم"، حيث يصل ارتفاع الأمواج 1.5: 2.25 متر.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد بدأت الرابعة فجرًا وتنتهي الثامنة صباحًا تكون كثيفة على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 37

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة 38

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 24 و درجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة 38

بنها: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

الإسكندرية:درجة الحرارة:24 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 21 و درجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 32

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

السويس: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 35 , المحسوسة 37

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 37 , المحسوسة 39

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 42

أسوان: درجة الحرارة 28 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.