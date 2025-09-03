ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد لـ دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه للمشاركة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2025-2026.

ويواجه ريال مدريد في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا كلًا من: "مانشستر سيتي وليفربول ويوفنتوس وأولمبيك مارسيليا، كايرات ألماتي الكازاخستاني، أولمبياكوس اليوناني، موناكو الفرنسي وبنفيكا البرتغالي".

قائمة ريال مدريد لمباريات دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباريات دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس - خافيير نافارو.



خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميلتاو - ديفيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - دين هويسن - دييجو أجوادو - يسوع فورتيا - ديفيد خيمينيز - جوان مارتينيز - فيكتور فالديبيناس.

خط الوسط: جود بيلينجهام - أردا جولر - أورلين تشاواميني - فيدريكو فالفيردي - إدوارد كامافينجا - داني سيبايوس - خورخي سيستيرو - بول فورتوني - مانويل أنخيل - سيزار بالاسيوس - كريستيان بيريا - هوجو دي يانوس - ثياجو بيتارك.

خط الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - إندريك - رودريجو جوس - فرانكو ماستانتونو - إبراهيم دياز - دانيال يانيز.

مفاجأة مدوية في قائمة ليفربول لـ دوري أبطال أوروبا

فيما أعلن آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول قائمة فريقه للمشاركة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2025-2026.

ويلتقي ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا ثم يلعب خارج ملعبه ضد جالطة سراي، وفي الجولة الثالثة يلتقي مع آينتراخت فرانكفورت على ملعب آنفيلد، قبل أن يغادر ليفربول إلى ملعب سانتياجو برنابيو في قمة مبارياته ضد ريال مدريد، ثم يستضيف أيندهوفن، ويخرج لمواجهة إنتر ميلان على ملعب جيوزيبي مياتزا، ثم يخوض لقاء خارج ملعبه ضد مارسيليا قبل أن يختتم مبارياته بلقاء كاراباج.

واختار سلوت 22 لاعبًا في قائمة ليفربول على الرغم من أنه يمتلك المساحة لاستدعاء 25 لاعبًا، حيث ضمت القائمة الصفقات الجديدة، كما شهدت مفاجأة باستبعاد فيديريكو كييزا جناح الريدز في مفاجأة كبرى.

قائمة ليفربول لـ دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ليفربول لـ دوري أبطال أوروبا كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر - جورجي مامارداشفيلي- فريدي وودمان.

خط الدفاع: جو جوميز - واتارو إندو - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز - كونور برادلي - جيوفاني ليوني - آندي روبيرتسون - جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: فلوريان فيرتز - دومينيك سوبوسلاي - ألكسيس ماك أليستر - كورتس جونز - ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك - محمد صلاح- كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - ريو نجوموها.

نجم ليفربول أفضل لاعب في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

من ناحية أخرى، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من المسابقة والتي اختتمت يوم الأحد الماضي.

وحصل دومينيك سوبوسلاي، نجم خط وسط نادي ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الجولة الثالثة بعدما قاد فريقه لفوز ثمين على أرسنال بهدف نظيف، ليتصدر الريدز جدول ترتيب البريميرليج.

وسجل سوبوسلاي هدف ليفربول الوحيد في مواجهة آرسنال، وذلك من ركلة حرة مباشرة نفذها الدولي المجري بطريقة عبقرية من خارج منطقة الجزاء، حيث عجز حارس مرمى آرسنال، ديفيد رايا عن إبعادها لتسكن الشباك.

وحصل سوبوسلاي على 37% من أصوات الجماهير في الجولة الثالثة كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بينما حصل أقرب منافسيه، مهاجم تشيلسي، جواو بيدرو، على 18%.

كما تفوق سوبوسلاي على كل من جاك جريليش، جناح إيفرتون والذي حصل على 16% من الأصوات، وفي المركز الرابع جاء بريان مبيومو، مهاجم مانشستر يونايتد بنسبة 13%، ثم تساوى مارك جويهي، قائد كريستال بالاس مع إنزو لو لاعب سندرلاند في المركز الخامس بنسبة 6%، واحتل جارود بوين، نجم وست هام يونايتد المركز السابع بنسبة 3%، وأخيرًا جاء ماركو سينيسي، لاعب بورنموث ثامنًا بنسبة 1%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.