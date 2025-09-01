الإثنين 01 سبتمبر 2025
موقف ريال مدريد وبرشلونة، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الثالثة

ريال مدريد
ريال مدريد

ترتيب الدوري الإسباني، انفرد ريال مدريد بصدارة قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الثالثة من الليجا مستغلا تعثر برشلونة.

وشهدت الجولة الثالثة من الليجا تعادل برشلونة مع رايو فاليكانو 1-1، فيما حقق ريال مدريد الفوز أمام ريال مايوركا 2-1 ليواصل الملكي صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط.

 

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الثالثة 

1- ريال مدريد 9 نقاط
2- أتلتيك بيلباو 9 نقاط
3- فياريال 7 نقاط
4- برشلونة 7 نقاط
5- إسبانيول 7 نقاط
6- خيتافي 6 نقاط
7- إلتشي 5 نقاط
8- ريال بيتيس 5 نقاط
9- فالنسيا 4 نقاط
10- رايو فاليكانو 4 نقاط
11- ديبورتيفو ألافيس 4 نقاط
12- إشبيلية 3 نقاط
13- أوساسونا 3 نقاط
14- سيلتا فيجو 3 نقاط
15- ريال أوفييدو 3 نقاط
16- أتلتيكو مدريد نقطتان
17- ريال سوسييداد  نقطتان
18- مايوركا نقطة واحدة
19- ليفانتي بدون نقاط
20- جيرونا بدون نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025

 

 

