هيئة الدواء تحذر مصانع وشركات توزيع الأدوية بشأن المستحضرات منتهية الصلاحية

رئيس هيئة الدواء
رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 196 (تابع)، الصادر في 3 سبتمبر 2025، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 519 لسنة 2025، بشأن تحذير مصانع الأدوية وشركات التوزيع من عدم قبـول مرتجعات المستحضرات منتهية الصلاحية التي أنتجتها أو استوردتها ووزعتها، وحدد الموعد النهائي لذلك.
-وجاء في قرار هيئة الدواء المصرية، تحذير لمصانع الأدوية وشركات التوزيع، حيث نص القرار في مادته الأولى على أن "تمنح مصانع الأدوية وشركات التوزيـع والمـستودعات والمخـازن- حـسب الأحوال- مهلة حتى يوم الخميس الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ للقيـام بمتابعـة قبـول مرتجعات المستحضرات منتهية الصلاحية التـى أنتجتهـا أو اسـتوردتها أو قامـت بتوزيعها.


وكذا تسوية التعويض عنها، على أن يحل رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية محل رئيس الإدارة المركزية للعمليات فـى كـل مـا ورد بالقرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥، من مهام واختصاصات. وذلك كله وفقًا للآليات والضوابط المحددة بالقرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥.

 


 

هيئة الدواء: رقابة صارمة على السوق لضمان سلامة الأدوية

رئيس هيئة الدواء يبحث مع المصرية لتجارة الأدوية سبل ضمان توافر المستحضرات الدوائية

