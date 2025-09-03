الأربعاء 03 سبتمبر 2025
أخبار مصر

بدء جلسة مباحثات موسعة برئاسة مدبولي وولي عهد البحرين

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

بدأت منذ قليل، جلسة مباحثات موسعة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وولي عهد مملكة البحرين، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين. 

 ومن المقرر أن يتناول اللقاء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون في شتي المجالات.

وتناول لقاء الرئيس السيسي وولي عهد البحرين سبل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الأمن في عدد من دول المنطقة التي تشهد توترات، مع التأكيد على أهمية احترام سيادتها ووحدة أراضيها.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء من الجانبين وسفيري البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحّب بضيف مصر الكريم، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، ومثمنًا زيارته إلى وطنه الثاني مصر.

 من جانبه، نقل الأمير سلمان تحيات حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، إلى الرئيس، مشيدًا بعمق الروابط التاريخية بين البلدين، وتطابق وجهات النظر بين قيادتيهما في مختلف القضايا، فضلًا عن مستوى التنسيق والتشاور المستمر بينهما.

