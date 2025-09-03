الأربعاء 03 سبتمبر 2025
حوادث

حبس عاطل متهم بالنصب على المواطنين بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالجيزة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

القبض على المتهمين بالجيزة 

البداية كانت بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج عن طريق إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم – على خلاف الحقيقة - والاستيلاء على أموالهم وعدم وفائه بذلك، وقيامه بإنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة للترويج لنشاطه واستقطاب ضحاياه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف ونجحت قوات الأمن في القبض عليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الجيزة الجيزة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال

