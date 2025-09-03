إطلاق برنامج دكتوراه مشترك بين الجامعة الألمانية في القاهرة و"HTW" في برلين

أطلقت الجامعة الألمانية بالقاهرة برنامج دراسي مشترك في الدكتوراه، مع جامعة HTW في برلين، بالإضافة إلى الإشراف المشترك في رسائل الماجستير والدكتوراه.

د. أنابيلا راوشر- شيبا رئيس جامعة HTW في ألمانيا

وقالت الدكتورة أنابيلا راوشر- شيبا، رئيس جامعة HTW في ألمانيا: إن التخصصات المتوفرة بجامعتها تتشابه مع تخصصات الجامعة الألمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ولديها برنامج "EU-ONAIR" وهو تحالف مكون من 64 جامعة للذكاء الاصطناعي.

وأضافت خلال لقائها مع أوائل الثانوية العامة في حرم الجامعة الألمانية ببرلين، بحضور الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية بالقاهرة والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية والدكتور رالف كليشيفسكي، رئيس جامعة GIU ببرلين على هامش رحلة الطلاب للعاصمة الألمانية برلين، إن جامعتها لديها 15200 طالب، و80 برنامجًا دراسيًا، و790 عضو هيئة تدريس، و210 مشروعًا بحثيًا، لافتة إلى أن ما يميزها هو أن الأستاذ يدمج بين العمل الأكاديمي والصناعة، كما أن التدريس يتم في مجموعات صغيرة، مما يتيح الفرصة للطلاب لاستخدام مهاراتهم وإنتاج نماذج بأنفسهم .

أسباب اهتمام جامعة HTW بالتعاون مع مصر

من جانبه، قال كلاوس لانج Claus Lange مدير مكتب التعاون الدولي في جامعة HTW إن الجامعة تهتم بالتعاون مع مصر لأنها الشريك الأكبر لهم في الشرق الأوسط"، لافتًا إلى أن مصر تعد ثاني أكبر دولة على مستوى التجارة مع ألمانيا، وأن هناك 1200 شركة ألمانية تعمل على أرض مصر.

وأوضح أن جامعة HTW لعبت دورًا محوريًا في إنشاء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث شاركت في إنشائها عام 2019 بجانب 7 جامعات ألمانية أخرى.

وأضاف مدير مكتب التعاون الدولي في جامعة HTW أنهم يهتمون بالشراكة مع الجامعات الألمانية في مصر، وفق توجه ألمانيا لفتح تعاون كبير مع الدول خارج حدودها، وهو ما تم بإنشاء الجامعة الألمانية كأكبر جامعة خارج حدود ألمانيا، مؤكدًا على توثيق التعاون في المجال الأكاديمي والإشراف المشترك في رسائل الماجستير والدكتوراة، والاهتمام بالطلاب المتفوقين .

وأشار كلاوس لانج إلى أن جامعة HTW ستقدم بالتعاون مع الجامعة الألمانية في مصر برنامج مشترك في الدكتوراه، وأن الطلاب لديهم فرصة كبيرة بعد الدراسة في الجامعات الألمانية في مصر للعمل في ألمانيا لأن التخصصات بها يحتاج إليها سوق العمل الألماني، موضحا تعاونهم مع الجامعة الألمانية في تطوير المناهج والبحث العلمي والبرامج الأكاديمية وإضافة أفكار جديدة على مستوى المناهج.

وقال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الجامعة الألمانية في القاهرة تتعاون منذ عشرات السنين مع جامعة HTW الألمانية، خاصة كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية ، وكان عميدها المؤسس الدكتور مايكل يانش من جامعة HTW.

ووجه منصور كلمة لـ أوائل الثانوية العامة، قائلًا:" أنتم من أفضل العقول على مستوى جميع طلاب الثانوية العامة في مصر لهذا العام، والجامعة الألمانية تقدم 13 برنامجًا للمنح، ، موضحاً ان سر نجاح الجامعة وهو اهتمامها بالنوابغ والمتفوقين و تخصيص المنح الدراسية لهم ، وهو ما لم يكن ليتم لولا التعاون مع الجامعات الالمانية الشريكة، مشيرا إلى أن التنمية الحقيقية للأوطان لا تتم إلا بالتعليم.

