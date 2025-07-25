تنسيق الجامعات 2025، منح الجامعة الألمانية الدولية لأوائل المحافظات والبرامج الدراسية

تنسيق الجامعات 2025.. ينتظر طلاب الثانوية العامة، إعلان المنح الدراسية التي تقدمها لهم الجامعات الخاصة والدولية، للحصول على فرصة دراسية مناسبة، في تخصص دراسي مختلف.

وتقدم الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كل عام منذ إنشائها، مجموعة من المنح الدراسية لطلاب المحافظات من أوائل الثانوية العامة، للالتحاق بإحدى برامجها الدراسية، في منحة كاملة تشمل الدراسة والإقامة.

وتستعرض بوابة فيتو كافة تفاصيل منح الجامعة الألمانية الدولية لأوائل المحافظات في هذا التقرير.

منح الجامعة الألمانية الدولية لأوائل المحافظات 2025/2026

يهدف برنامج منح أوائل المحافظات بالجامعة الألمانية الدولية، إلى دعم تكافؤ الفرص بين محافظات الجمهورية، وتقدم الجامعة منح مجانية بالكامل بداية من رسوم التقدم للقبول وحتى الحصول على درجة البكالوريوس.

وتشمل المنحة أيضًا السكن للمقيمين خارج القاهرة والمواصلات ومصروف شهري والكتب والأدوات الدراسية.

وتنص لوائح هذا البرنامج، على أن يدرس الطالب كامل الساعات النظامية المقررة لكل فصل دراسي وأن يتخرج في الوقت المحدد وأن يلتزم بكل لوائح ونظم الجامعة ولوائح السكن الطلابي وأن يحقق متوسط درجات تراكمي جيد أو أفضل من خلال التقييم الأكاديمي السنوي.

منح الجامعة الألمانية الدولية لأوائل المحافظات 2025

البرامج الدراسية بالجامعة الألمانية الدولية

يمكن للطلاب المتقدمين للمنح الدراسية بالجامعة الألمانية الدولية من أوائل المحافظات، الالتحاق بإحدى التخصصات الدراسية الآتية:

كلية هندسة (في إحدى التخصصات)

السيارات (ميكاترونيك / الكهربائية)

الطاقة

التصنيع

الروبوتات والتشغيل الآلي

التحكم والميكنة

كلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر (في إحدى التخصصات)

علوم الكمبيوتر التطبيقية (الذكاء الاصطناعي)

علوم قواعد البيانات

هندسة البرمجيات

أمن المعلومات والبيانات

تكنولوجيا الإعلام

كلية إدارة الأعمال (في إحدى التخصصات)

التمويل والعلوم المصرفية

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الإدارة الدولية

الموارد البشرية

التسويق الرقمي

إدارة العقارات

السياحة وإدارة الضيافة

الاستثمار

الاقتصاد المالي

كلية التصميم (في إحدى التخصصات)

التصميم الصناعي

تصميم أزياء

تصميم الوسائط الرقمية والاتصالات

كلية الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا

كلية التكنولوجيا الحيوية

كلية الهندسة المعمارية

التصميم المعماري

العمارة الداخلية

كلية العلاج الطبيعي

شروط الحصول على منح الجامعة الألمانية الدولية لأوائل المحافظات 2025/2026

وضعت الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، مجموعة من الشروط للحصول على منح أوائل الجمهورية للمحافظات وهي كالتالي:

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومسجلا في الصف الثالث الثانوي في إحدي المدارس. المصرية الحكومية بالمحافظات للعام الدراسى 2012/2013.

ألا يكون منقولا أو حاصلا على الثانوية العامة في سنوات سابقة.

أن يكون الطالب متميز أكاديميا ومن بين العشرة الأوائل على مستوي محافظته.

وتختار الجامعة أفضل اثنين من بين المتقدمين من كل محافظة بناء على مجموع الثانوية العامة شريطة اجتياز الطالب اختبارات القبول بالجامعة واختبارات القدرات الخاصة بكلية الفنون التطبيقية والعلوم أو كلية الهندسة المعمارية فى حالة اختيار الطلاب لهذه البرامج الدراسية.

ملء استمارة المنحة لأوائل المحافظات في الوقت المحدد.

اجتياز الطالب اختبارات القبول بالجامعة.

اجتياز اختبارات القدرات الخاصة بكلية التصميم أو كلية الهندسة المعمارية في حالة اختيار الطلاب لهذه الكليات.

الأوراق المطلوبة للحصول على منح أوائل المحافظات بالجامعة الألمانية الدولية 2025/2026

اشترطت الجامعة أن يتقدم الطلاب الراغبين في الحصول على المنح بالمستندات الآتية:

أصل شهادة الثانوية العامة الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

خطاب من مسئولي المدرسة أو من المنطقة التعليمية يؤكد نوع المدرسة وترتيب الطالب على المحافظة.

شهادة ميلاد أصلية

مقال يوضح أسباب التقدم ونبذة عن المحافظة التي ينتمي إليها الطالب، وتصوره عن كيفية تطويرها باللغة العربية أو الإنجليزية.

على أن يتم توقيع اتفاقية المنحة بعد قراءة كافة الشروط واللوائح.

آخر موعد للتقديم لمنح الجامعة الألمانية الدولية لأوائل المحافظات 2025/2026

حددت الجامعة الألمانية الدولية، يوم 15/8/2025 كآخر موعد للتقدم لمكتب القبول بالجامعة، لطلاب أوائل المحافظات للحصول على المنح الدراسية، واستيفاء الأوراق المطلوبة وتقديمها للجامعة.

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