أوائل الثانوية العامة يوجهون رسالة طمأنة للعالم من أمام السفارة المصرية في برلين

وجه أوائل الثانوية العامة رسالة طمأنة للعالم من أمام السفارة المصرية في برلين خلال زيارتهم للعاصمة الألمانية التي تستمر حتى 4 سبتمبر الجاري، والتقى الطلاب خلال الزيارة بالسفير المصري في برلين الدكتور خالد عبد الباري.

وقال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن أوائل الثانوية العامة في مصر يمثلون أملًا كبيرًا لها، لافتًا إلى أنه منذ أكثر من 31 عامًا كان من ضمن أوائل الثانوية العامة، واستفاد بفرصة السفر للخارج والاحتكاك بحضارات وثقافات جديدة، أدت لتعلمه الكثير وأثقلت مهاراته، ومطالبًا أوائل الثانوية العامة بالاستفادة من تجربة السفر.

وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي

وأضاف عبد العاطي، خلال كلمة مسجلة لأوائل الثانوية العامة، على هامش زيارتهم للسفارة المصرية في برلين، تحت رعاية الجامعة الألمانية في القاهرة GUC والجامعة الألمانية الدولية GIU ومقر الجامعة الألمانية في برلين، قائلًا: "أنصحكم بأن تستفيدوا من كل الفرص المتاحة أمامكم، سواء داخل مصر أو خارجها، وأن تستثمروا في العلم والمعرفة والانفتاح على العالم، لأنكم أنتم أمل مصر وقاطرة مستقبلها إن شاء الله"، مختتمًا كلمته بتوصية أوائل الثانوية العامة ضرورة مواصلة التعلم والدراسة والاطلاع واكتساب المهارات والثقافات المختلفة.

السفير المصري ود. أشرف منصور

من جانبه، قال السفير المصري في برلين الدكتور محمد البدري، إن زيارة أوائل الثانوية العامة إلى برلين، تمثل رسالة بالغة الأهمية تعكس البُعد الثقافي في العلاقات بين مصر وألمانيا، لافتًا إلى أن مشاركة هذه النخبة من الطلاب المتفوقين والذين جاءوا تحت رعاية الجامعة الألمانية في القاهرة GUC والجامعة الألمانية الدولية GIU ومقر الجامعة الألمانية في برلين تعد نموذجًا للتواصل بين الشعوب، وتعبيرًا عن مصر وهويتها وتفوقها، وهو ما يبعث برسالة إيجابية للشعب الألماني، وفي الوقت نفسه يتيح للطلاب فرصة للتعرف على التجربة الألمانية، إذ أن ألمانيا لعبت دور في تغير مسار التاريخ الأوروبي والعالمي عبر ثورات في الفكر والفن والعلم، وهو ما يجعل التجربة التعليمية فيها فرصة استثنائية يجب الاستفادة منها.

وتابع أن الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية يعدان جسرًا ثقافيًا وعلميًا وفكريًا يربط بين مصر وألمانيا، فهما لا يقتصران على تبادل الطلاب والمناهج ونقل التكنولوجيا فقط، بل يساهمان أيضًا في تبادل الخبرات وتعزيز التفاعل المباشر بين الجانبين، في إطار تعزيز الشراكات التعليمية والثقافية بين البلدين.

وأشاد السفير المصري في برلين محمد البدري بالجامعة الألمانيةبالقاهرة، واصفًا إياها بأنها واحدة من الجامعات المرموقة التي تجمع بين جودة التعليم والابتكار، مشيرًا إلى دور الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الذي وصفه بأنه "عقلية فريدة وقوة دافعة للفكر والعلم".

وأعرب الدكتور أشرف منصور الرئيس المؤسس للجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس الأمناء المشارك للجامعة الألمانية الدولية، في كلمته عن شكره لوزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في برلين التي وصفها بأنها " بيت مصر في برلين " على ما يبذلونه من عمل وجهد يستحق التقدير واستقبالهم الحافل الطلاب والجامعة الالمانية التي ترعى اوائل الثانوية العامة منذ 23 عامًا بالتعاون مع جريدة الجمهورية.

أوائل الثانوية العامة في السفارة المصرية ببرلين

في السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف منصور، أن العلم يمثل الحرية والكرامة والمستقبل والإنسانية، وبأن الحضارة المصرية القديمة قامت على أسس علمية راسخة، وهو ما مكنها من تقديم إنجازات عظيمة للبشرية.

افتتاح معرض المتحف المصري الكبير في برلين

وأشار منصور خلال كلمته لأوائل الثانوية العامة، أن العاصمة الألمانية برلين شهدت خلال شهر يوليو الماضي إقامة عدد من الفاعليات الهامة داخل حرم الجامعة ببرلين جاء من بينها معرض للمتحف المصري الكبير بمشاركة شخصيات رفيعة المستوى من الجانبين المصري والألماني و600 طالب من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، لافتًا ً إلى أن مقولة "مصر أصل الحضارة" تحمل معنى أعمق، موضحًا أن المصريين القدماء لم يبنوا حضارتهم العظيمة بالصدفة، بل بالعلم الذي صنعوا به المعنى، واستشهد على ذلك بابتكاراتهم في مجالات مثل الأدوات الجراحية وأدوات القياس التي سمحت لهم ببناء المعابد والمباني الضخمة، قائلًا: "لو لم يكن هناك علم، لم تكن هناك حضارة".

أوائل الثانوية العامة في السفارة المصرية في برلين

وأشار منصور إلى عمق العلاقات بين مصر وألمانيا الممتدة عبر التاريخ، وحث الطلاب على عدم الاكتفاء بالتميز، بل السعي الدائم بأن يكونوا "الأفضل على الإطلاق"، وأن رحلتهم التعليمية هي مجرد بداية، داعيًا إياهم أن يكونوا فخرًا لأسرهم ولوطنهم مصر وأن يختاروا التخصصات التي تناسبهم، متمنيًا لهم التفوق والنجاح.

في ذات السياق، شهدت زيارة أوائل الثانوية العامة للسفارة المصرية في برلين، تواجد الفنان الكبير محمد منير، الذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في استقبال أوائل الثانوية العامة في السفارة المصرية ببرلين ضمن الرحلة التي ترعاها الجامعة الألمانية تكريمًا لهم، مؤكدًا أن مصر لن تتطور إلا بشبابها الذين يمثلون الأمل الحقيقي للمستقبل.

وقال منير للطلاب: "إن أحلامه منذ بداياته ارتبطت دائمًا بمصر وهويتها، مشيرًا إلى أن طموحاته لم تكن شخصية بقدر ما كانت جزءًا من أحلام مصر العظيمة، وأن مصر تدخل الآن مرحلة جديدة من التنوير، وهذه المرحلة لن تكتمل إلا بكم أنتم، لأنكم المستقبل.

واختتم الفنان الكبير كلمته بأداء أغنيته الوطنية الشهيرة مرددًا: "يا عروسة النيل يا حتة من السما.. يا عروسة النيل تعيشي يا مصرنا".

