صاحبة السعادة تستضيف أيقونة السينما الكلاسيكية لتكشف عن أسرار الزمن الجميل

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة خاصة من برنامجها "صاحبة السعادة" والتي تُذاع الأحد المقبل، الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، إحدى أبرز أيقونات السينما المصرية الكلاسيكية، في لقاء فريد يعيد المشاهدين إلى أجواء الزمن الجميل.

ومن المقرر أن تكشف الفنانة الكبيرة خلال الحلقة أسرارًا جديدة من رحلتها الفنية الممتدة، وتسترجع ذكرياتها مع عمالقة الفن المصري، بالإضافة إلى استعراض كواليس أبرز أعمالها التي حُفرت في ذاكرة الجمهور.

كما ستشارك النجمة مواقف إنسانية وفنية مؤثرة شكّلت شخصيتها، لتقدم مزيجًا من الحكايات الممتعة واللحظات الدافئة التي تعكس مسيرة حافلة بالعطاء.

ماسبيرو يكرم لبنى عبد العزيز بمنزلها تقديرًا لمسيرتها

علي الجانب الأخر، نالت الفنانة لبنى عبد العزيز تكريمًا خاصًا بمنحها "وسام ماسبيرو للإبداع" في احتفالية أقيمت بمنزلها في الزمالك، بحضور منى نجم، مدير عام البرنامج الأوروبي، ومنحها الوسام أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عرفانًا بعطائها الكبير ودورها المحوري في تعزيز القوة الناعمة المصرية.

وأكد المسلماني أن التكريم لا يقتصر على دورها في التمثيل فقط، بل يشمل أيضًا مساهماتها القيمة في الإذاعة المصرية والبرنامج الأوروبي.

من جانبها أعربت الفنانة عن عميق امتنانها وسعادتها بهذا التقدير لمسيرتها الفنية والإعلامية التي امتدت لعقود.

