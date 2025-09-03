بطلة كليب "ناسيني ليه"، أسيل عمران تكشف حقيقة مشاركة تامر حسني في فيلم سينمائي

احتفلت الفنانة السعودية أسيل عمران بالعرض الخاص بفيلمها "ضي" داخل أحدث السينمات الكبري بمدينة 6 أكتوبر.



وأكدت أسيل عمران، أن الفيلم إنساني ويناقش قصة إنسانية وتظهر بشخصية “صابرين”.

وكشفت أسيل عمران عن حقيقة تعاونها مع تامر حسني في فيلم سينمائي بعد ظهورها معه كموديل في كليبي “حوا" و"ناسيني ليه”، وقالت في تصريح خاص لفيتو، إنها إلى الآن لم تتلق عرضًا لمشاركة تامر حسني في فيلم جديد، مشيرة في تصريحاتها إلى أن تتمني تجديد التعاون بيه وبيتها خاصة بعد نجاحهم سويا في “ناسيني ليه وحوا”,.

أسيل عمران في العرض الخاص لفيلم ضي

واحتفلت النجمة السعودية أسيل عمران بالعرض الخاص لفيلم ضي والذي أقيم في مول مصر.

ويعد هذا أول ظهور للفنانة السعودية أسيل عمران بعد أزمتها الصحية الأخيرة، وتألقها مع تامر حسني في كليب حوا، وكليب ناسيني ليه من ألبوم ناسيني ليه.



فيلم "ضي" من بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج أحمد يوسف، هيثم دبور، كريم الشناوي. ويشارك في الإنتاج كل من: بلو برنت، فيلم سكوير، سينرجي، أفلام مصر العالمية، ريد ستار، وسيني ويفز، بينما تتولى شركة بيج تايم التوزيع الخارجي، الفيلم سيتم عرضه تجاريا في دور العرض المصرية بداية من الأربعاء 3 سبتمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.