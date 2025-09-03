الأربعاء 03 سبتمبر 2025
ميناء الإسكندرية يستقبل 4 آلاف راكب على متن السفينة السياحية AROYA

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية يستقبل 4 آلاف راكبًا

 استقبل  ميناء الإسكندرية اليوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2025، السفينة السياحية AROYA القادمة من ميناء كاش التركي، وذلك في رحلتها الخامسة خلال شهرين ضمن برنامج رحلات مجدولة للفترة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة نحو دعم وتنشيط حركة السياحة البحرية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة أعداد الرحلات السياحية الوافدة إلى الموانئ المصرية،

ورست السفينة AROYA، التي ترفع علم مالطا وتتبع الوكيل الملاحي "رابسودي"، على أرصفة محطة الركاب البحرية بالميناء صباح اليوم، وعلى متنها إجمالي 3915 راكبًا، من بينهم 2686 سائحًا إضافة إلى طاقم السفينة. 

ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء في نفس اليوم متجهة إلى ميناء إسطنبول التركي.

كان في استقبال السفينة عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وممثلين عن وزارة النقل، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الإسكندرية، فضلًا عن الجهات الأمنية المعنية، وذلك في إطار التنسيق المشترك لضمان حسن الاستقبال وسرعة إنهاء الإجراءات.

وحرصت الهيئة على تأمين دخول السفينة ومرافقتها منذ اقترابها من الميناء عبر القاطرات ولنشات الإرشاد، تحت إشراف مباشر من برج الإرشاد الراداري، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والأمنية وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة.

وتولت الإدارة العامة لحركة الركاب الإشراف على استقبال السائحين وتيسير إجراءات نزولهم، ليبدأوا برنامجهم السياحي في المدينة، والذي يشمل زيارة أبرز معالم الإسكندرية الأثرية والثقافية، وسط أجواء ترحيبية مميزة، وتوزيع هدايا تذكارية، تأكيدًا على حرص الهيئة على تعزيز التجربة السياحية وترويج السياحة البحرية في الموانئ المصرية عالميًا.

