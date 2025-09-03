الجسمي يقدم أغنية "أجمل خلق الله" بلون مصري ضمن ألبومه الجديد

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحدث أعماله الغنائية "أجمل خلق الله"، التي تمثل إضافة مميزة لألبومه الجديد.

تجمع الأغنية بين الإحساس العميق والإيقاع المصري الأصيل، مما يمنحها طابعًا فريدًا يلامس قلوب المستمعين في جميع أنحاء الوطن العربي.

وتأتي الأغنية كتعاون فني، حيث كتب كلماتها الشاعر محمد مصطفى ملك، ولحّنها محمود أنور. وقد قام الموزع شريف مكاوي بإضفاء لمسة عصرية من خلال التوزيع والمكس والماستر، مما أتاح للجسمي فرصة لتقديم أداء صوتي استثنائي يبرز قوته التعبيرية.

وانتشرت "أجمل خلق الله" بسرعة على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي تداول مقاطع منها في مقاطع الفيديو القصيرة والتحديات الموسيقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.