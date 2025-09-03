الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجسمي يقدم أغنية "أجمل خلق الله" بلون مصري ضمن ألبومه الجديد

حسين الجسمي
حسين الجسمي

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحدث أعماله الغنائية "أجمل خلق الله"، التي تمثل إضافة مميزة لألبومه الجديد.

تجمع الأغنية بين الإحساس العميق والإيقاع المصري الأصيل، مما يمنحها طابعًا فريدًا يلامس قلوب المستمعين في جميع أنحاء الوطن العربي.

وتأتي الأغنية كتعاون فني، حيث كتب كلماتها الشاعر محمد مصطفى ملك، ولحّنها محمود أنور. وقد قام الموزع شريف مكاوي بإضفاء لمسة عصرية من خلال التوزيع والمكس والماستر، مما أتاح للجسمي فرصة لتقديم أداء صوتي استثنائي يبرز قوته التعبيرية.

وانتشرت "أجمل خلق الله" بسرعة على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي تداول مقاطع منها في مقاطع الفيديو القصيرة والتحديات الموسيقية. 

