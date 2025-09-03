الأربعاء 03 سبتمبر 2025
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ومحكمة النقض بهدف التبادل العلمي

بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ومحكمة النقض
زار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بدار القضاء العالي، لتهنئته بتوليه رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، والمستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي والسياسي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات ولرئيس جامعة القاهرة.

تعاون بين جامعة القاهرة وحكمة النقض

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور محمد سامي عبدالصادق بالدور المحوري الذي تضطلع به محكمة النقض في إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون، مؤكدًا اعتزاز جامعة القاهرة بعلاقاتها الممتدة مع مؤسسات الدولة الوطنية، وحرصها على المساهمة الفاعلة في دعم منظومة العدالة من خلال ما تتيحه من خبرات أكاديمية وبحثية وبرامج تدريبية متخصصة.

وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة ومحكمة النقض، يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون والتبادل العلمي والثقافي، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة للدولة المصرية.

من جانبه، ثمّن المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، زيارة رئيس جامعة القاهرة، مشيدًا بدور الجامعة على مدى عقود طويلة في النهوض بالتعليم ودعم البحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يعزز مسيرة التنمية الوطنية.

وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل ورغبة في استمرار التعاون المثمر بين المؤسستين.

