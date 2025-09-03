الأربعاء 03 سبتمبر 2025
تجديد حبس عاطل نصب على المواطنين بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح مدينة نصر، تجديد حبس عاطل لاتهامه بالنصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بدائرة القسم، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت التحريات أن المتهم أوهم الضحايا بمنحهم شهادات مزيفة في عدة مجالات، مدعيًا أنها معتمدة وتؤهلهم للحصول على فرص عمل بشركات ومؤسسات كبرى "على خلاف الحقيقة"، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية المقر، وتم ضبط المتهم وبحوزته شهادات وهمية منسوبة للكيان، وكتب تعليمية، وإيصالات تحصيل نقدية، وأختام أكلاشيه.

بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

