ضبط منتحل صفة موظف بالإسكندرية بتهمة النصب على سيدة واستيلائه على أموالها

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في الإسكندرية في كشف ملابسات واقعة تعرض إحدى السيدات للنصب والاحتيال على يد شخص انتحل صفة موظف بخدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات، واستولى على مبلغ مالي من محفظتها الإلكترونية بعد الحصول على بياناتها.

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أنه عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.

وبحوزته هاتف محمول تبين فحصه الفني احتواؤه على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ورد.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

