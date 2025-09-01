الإثنين 01 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط منتحل صفة موظف بالإسكندرية بتهمة النصب على سيدة واستيلائه على أموالها

ضبط منتحل صفة موظف
ضبط منتحل صفة موظف بالإسكندرية للنصب على سيدة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في الإسكندرية في كشف ملابسات واقعة تعرض إحدى السيدات للنصب والاحتيال على يد شخص انتحل صفة موظف بخدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات، واستولى على مبلغ مالي من محفظتها الإلكترونية بعد الحصول على بياناتها.

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أنه عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.

المرور: تحرير 906 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 35 سيارة ودراجة نارية

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية بالسويس

وبحوزته هاتف محمول تبين فحصه الفني احتواؤه على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ورد.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

النصب والاحتيال محفظة الكترونية الاسكندرية مكافحة جرائم الأموال العامة قطاع الأمن العام وزارة الداخلية

