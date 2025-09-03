الأربعاء 03 سبتمبر 2025
زيادة مفاجئة في أسعار الفراخ البيضاء واستقرار البلدي اليوم الأربعاء 3-9-2025 بالفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

شهدت أسواق الدواجن في الفيوم، زيادة مفاجئة في أسعار الفراخ البيضاء إنتاج المزارع، اليوم الأربعاء، وبلغت الزيادة 5 جنيهات، بينما استقرت أسعار الفراخ البلدي تربية المزارع، وتراوحت أسعار الفراخ البلدى الهجين، إنتاج المزارع ما بين 110 و120 جنيها، أما الفراخ البلدي "بيور" ما بين 125 و130 جنيها.

 وتراوحت أسعار الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع، فقد تراوحت ما بين  75 و80 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعارالفراخ البيضاء تربية بيتي  ما بين 70 و75 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 60 و65 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 85 و95 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 155 و170 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

أما أسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ  سعر كيلو البانيه 165  و 170 جنيها ، وفي السوبر ماركت 180 جنيه،  وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 85 جنيها، كيلو صدور بالعظم 120 جنيها، كيلو الدبابيس 110 جنيها، كيلو شيش طاووق 160 جنيها، كيلو حمام كداب 115 جنيه، كيلو كبدة صافي 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 165 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 165 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 165 جنيها، كيلو الأجنحة 50 جنيها، كيلو الهياكل 35 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 330 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

أوقاف الفيوم تحتفل بالمولد النبوي الشريف بحضور المحافظ

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد كبير من المربين  ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

