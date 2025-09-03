الأربعاء 03 سبتمبر 2025
خارج الحدود

إطلاق 80 ألف حمامة سلام بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الصين على اليابان (فيديو)

ختام العرض العسكري
ختام العرض العسكري في بكين، فيتو

أطلقت في ختام العرض العسكري في العاصمة الصينية بكين اليوم بمناسبة الذكرى الـ 80 للنصر على اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية 80 ألف "حمامة سلام".

الاحتفال بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار على الغزاة اليابانيين

وجاء هذا الاحتفال بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار على الغزاة اليابانيين في الحرب العالمية الثانية.

 بدأت حرب المقاومة الصينية ضد العدوان الياباني في عام 1931 مع غزو الجيش الياباني لمُنشوريا. وفي عام 1937، بدأ الهجوم الشامل من قبل اليابانيين، واتخذت الحرب طابعا كاملا، وأصبحت لاحقا جزءا من الحرب العالمية الثانية.

300 ألف شخص سقطوا ضحايا للمذبحة النانكينية في ديسمبر 1937

وخلال ثمانية أعوام من القتال المستمر، قُتل أو جُرح، وفقًا لتقديرات المؤرخين في جمهورية الصين الشعبية، 35 مليون شخص، أغلبهم من المدنيين. 

وتُقدّر الصين أن نحو 300 ألف شخص سقطوا ضحايا للمذبحة النانكينية في ديسمبر 1937، حيث شملت الجرائم إعدامات جماعية لأسرى الحرب، وقتل المدنيين، وعمليات اغتصاب واسعة النطاق. كما أجرى "أطباء" يابانيون من الوحدة 731 تجارب لا إنسانية على السكان المدنيين وأسرى الحرب.

الاتحاد السوفيتي دخل الحرب ضد اليابان

وبناء على الالتزامات التحالفية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر يالطا في فبراير 1945، دخل الاتحاد السوفيتي الحرب ضد اليابان، بالضبط بعد ثلاثة أشهر من استسلام ألمانيا ونهاية الحرب في أوروبا.

