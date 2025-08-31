وزير الاستثمار يبحث مع سفير اليابان آفاق التعاون الاقتصادي بين القاهرة وطوكيو

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين، واستعراض أبرز نتائج الزيارة الأخيرة للوزير إلى اليابان، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليابان

وخلال اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليابان، والتي تستند إلى تاريخ ممتد من الشراكة والتعاون المثمر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشددًا على أهمية البناء على هذه الروابط الوثيقة وتحويلها إلى مشروعات تعاون ملموسة تُسهم في دعم الاقتصادين المصري والياباني وتعزيز المصالح المشتركة للبلدين.

وزير الاستثمار يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين

كما استعرض الخطيب المقومات التنافسية التي يزخر بها السوق المصري في مختلف القطاعات، وعلى رأسها توافر العمالة الماهرة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية تكلفة الإنتاج، فضلًا عن امكانية النفاذ الحر للمنتجات المصرية إلى عدد كبير من الأسواق العالمية بفضل شبكة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن زيارته الأخيرة إلى اليابان أسفرت عن نتائج إيجابية ملموسة، تمثلت في جذب استثمارات يابانية جديدة إلى مصر، حيث شرعت بعض الشركات بالفعل في اتخاذ خطوات عملية للاستثمار فى السوق المصري من خلال عمليات استحواذ، وضخ استثمارات جديدة، وإضافة خطوط إنتاج جديدة لرفع طاقتها التصديرية إلى الأسواق الخارجية.

وفي سياق متصل، استعرض الخطيب جهود الدولة الرامية للتيسير على المستثمرين اليابانيين فى مصر، حيث تم حل معظم التحديات التي واجهت الشركات اليابانية العاملة في السوق المصري، فيما تتواصل الجهود لحل ما تبقى من معوقات.

السفير فوميو إيواي: حريصون على دفع آفاق التعاون الاقتصادي بين طوكيو والقاهرة إلى مستويات أرحب

ومن جانبه، أعرب السفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، عن تقدير بلاده العميق للعلاقات التاريخية التي تجمعها بمصر، مؤكدًا حرص اليابان على دفع آفاق التعاون الاقتصادي إلى مستويات أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، وهو ما يشجع المزيد من الشركات اليابانية على التوجه إلى السوق المصري.

مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية

وأشاد السفير بمشاركة مصر في أعمال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية (TICAD 9)، بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي استضافته مدينة يوكوهاما اليابانية تحت شعار: "الابتكار المشترك لحلول مع إفريقيا".

كما أشاد بالزيارة الرسمية الناجحة للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى دولة اليابان، والتى شملت مدينتي أوساكا وطوكيو، واستهدفت تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، واستقطاب الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري، وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والتجاري.

